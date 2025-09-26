Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Алуште в Крыму благоустроили придомовую территорию на улице Платановой

Там смонтировали освещение и провели озеленение.

Территорию рядом с домом № 6 на улице Платановой в Алуште Республики Крым благоустроили в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации города.

В ходе работ уложили новую тротуарную плитку вдоль домов № 4 и 6, а во дворах заасфальтировали автопроезды. Также специалисты заменили лавочки и урны, провели озеленение территории. Помимо этого, они смонтировали систему уличного освещения для комфорта жителей в вечернее время.

Напомним, что этим летом в Алуште привели в порядок сквер по улице Ленина. В частности, для любителей активного отдыха там обустроили спортивную площадку с мягким прорезиненным покрытием.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.