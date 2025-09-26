В Алуште в Крыму благоустроили придомовую территорию на улице Платановой

Территорию рядом с домом № 6 на улице Платановой в Алуште Республики Крым благоустроили в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации города.
В ходе работ уложили новую тротуарную плитку вдоль домов № 4 и 6, а во дворах заасфальтировали автопроезды. Также специалисты заменили лавочки и урны, провели озеленение территории. Помимо этого, они смонтировали систему уличного освещения для комфорта жителей в вечернее время.
Напомним, что этим летом в Алуште привели в порядок сквер по улице Ленина. В частности, для любителей активного отдыха там обустроили спортивную площадку с мягким прорезиненным покрытием.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.