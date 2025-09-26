Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рабочие нашли старинную мостовую в Нижнем Новгороде

Также были вскрыты ливневая система и настилы из деревянных досок.

Источник: Аргументы и факты

Рабочие наткнулись на древнюю деревянную мостовую. Об этом сообщили в Telegram-канале «Кстати…Новости Нижнего Новгорода».

Интересную находку обнаружили рабочие на улице Рождественская, 36. Также были вскрыты ливневая система и настилы из деревянных досок.

В Нижегородской области такие находки обнаруживают часто. Так, в центре Нижнего Новгорода археологи нашли старинную мастерскую фальшивомонетчиков. Поддельные «двугривенные» штамповали полтора века назад буквально в 250 метрах от Нижегородского кремля.

Ранее археологи также нашли старинную святыню — антиминс начала ХХ века.