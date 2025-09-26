Рабочие нашли старинную мостовую в Нижнем Новгороде

Рабочие наткнулись на древнюю деревянную мостовую. Об этом сообщили в Telegram-канале «Кстати…Новости Нижнего Новгорода».
Интересную находку обнаружили рабочие на улице Рождественская, 36. Также были вскрыты ливневая система и настилы из деревянных досок.
В Нижегородской области такие находки обнаруживают часто. Так, в центре Нижнего Новгорода археологи нашли старинную мастерскую фальшивомонетчиков. Поддельные «двугривенные» штамповали полтора века назад буквально в 250 метрах от Нижегородского кремля.
Ранее археологи также нашли старинную святыню — антиминс начала ХХ века.