В Ростове-на-Дону прошел Фестиваль науки юга России

Фестиваль науки юга России прошел 20 сентября в Ростове-на-Дону в соответствии с целями и задачами национального проекта «Молодежь и дети». Мероприятие организовали специалисты Южного федерального университета (ЮФУ), сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций области.
Мероприятие объединило школьников, студентов, молодых ученых, инженеров и всех, кто интересуется наукой. Им представили передовые научные разработки ЮФУ и его партнеров в семи тематических секциях: энергетика, медицина, сельское хозяйство, кибербезопасность, транспорт и коммуникации, экология, образование. Также участники смогли задать интересующие вопросы экспертам.
«Главная цель фестиваля — вдохновить молодежь и широкую аудиторию на интерес к науке. Мы хотим показать, насколько увлекателен и разнообразен мир отечественной науки, представить уникальные разработки и технологии. Все подразделения Южного федерального университета активно участвуют в этом мероприятии, демонстрируя вклад в развитие образования, науки и технологий. Фестиваль открывает двери для творческих и любознательных людей, позволяя увидеть новейшие научные достижения, которые помогают стране справляться с современными вызовами», — подчеркнула ректор ЮФУ Инна Шевченко.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.