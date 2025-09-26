В Ростове-на-Дону прошел Фестиваль науки юга России

«Главная цель фестиваля — вдохновить молодежь и широкую аудиторию на интерес к науке. Мы хотим показать, насколько увлекателен и разнообразен мир отечественной науки, представить уникальные разработки и технологии. Все подразделения Южного федерального университета активно участвуют в этом мероприятии, демонстрируя вклад в развитие образования, науки и технологий. Фестиваль открывает двери для творческих и любознательных людей, позволяя увидеть новейшие научные достижения, которые помогают стране справляться с современными вызовами», — подчеркнула ректор ЮФУ Инна Шевченко.