Красноярские специалисты назвали любимый фрукт долгожителей

Фенольные соединения в составе плодов усиливают действие витамина С и укрепляют иммунитет. Сливы рекомендуют включать в сезонный рацион как натуральное средство для поддержания здоровья и активного долголетия. Ягода особенно полезна в свежем виде в период своего естественного созревания.