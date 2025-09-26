Ричмонд
Красноярские специалисты назвали любимый фрукт долгожителей

Специалисты красноярского Роспотребнадзора рассказали о неожиданных преимуществах сливы для здоровья и продления жизни.

Источник: Unsplash

Как отмечают эксперты, темные сорта этой ягоды содержат рекордное количество антоцианов — антиоксидантов, замедляющих процессы старения. Регулярное употребление слив укрепляет сердечно-сосудистую систему, повышая эластичность сосудов, и предотвращает развитие остеопороза за счет увеличения минеральной плотности костной ткани.

Фенольные соединения в составе плодов усиливают действие витамина С и укрепляют иммунитет. Сливы рекомендуют включать в сезонный рацион как натуральное средство для поддержания здоровья и активного долголетия. Ягода особенно полезна в свежем виде в период своего естественного созревания.

Отдельно специалисты развеяли миф о белом налете на кожице слив. Этот природный восковой слой, образующийся при созревании, абсолютно безопасен для человека и выполняет защитную функцию от болезней и вредителей.