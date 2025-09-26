Власти Калининграда: отопительный сезон готовы начать «в любой момент»

Также она уточнила, что социальным объектам в случае необходимости не надо ждать официального страта отопительного сезона. «Если директор детского сада считает, что сейчас холодно, он пишет заявку в “Теплосеть” — и туда подается тепло. Если руководитель больницы считает, что в операционной холодно, тогда так же направляется заявка… У нас редко где нет подобной технической возможности. Это лишь в том случае, если объект запитан от сетей МКД. Но это скорей исключение, чем правило», — уточнила сити-менеджер.