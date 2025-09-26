Сезонная активность клещей в Нижегородской области пошла на спад

Вирус клещевого энцефалита обнаружен в 29 клещах, собранных в 10 муниципалитетах региона. На текущий момент подтверждено 7 случаев заболевания клещевым энцефалитом, из них 4 — после укусов, произошедших в Нижегородской области. Также зарегистрировано 143 случая боррелиоза, в том числе 8 — у детей. Прививками от клещевого энцефалита охвачено 11 672 человека, включая 1588 детей. В ведомстве добавили, что второй период активности клещей обычно длится до октября.