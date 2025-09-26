Сезонная активность клещей в Нижегородской области пошла на спад

Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. С начала мониторинга, стартовавшего 3 марта 2025 года, зарегистрировано 9721 обращение в медучреждения по поводу присасывания клещей, из них 2835 — у детей.
С начала сезона лабораторно исследовано 10 848 клещей. Из них 18% оказались инфицированы:
0,3% — вирусом клещевого энцефалита, 15,4% — боррелиями, 2% — анаплазмами, 0,3% — эрлихиями.
Вирус клещевого энцефалита обнаружен в 29 клещах, собранных в 10 муниципалитетах региона. На текущий момент подтверждено 7 случаев заболевания клещевым энцефалитом, из них 4 — после укусов, произошедших в Нижегородской области. Также зарегистрировано 143 случая боррелиоза, в том числе 8 — у детей. Прививками от клещевого энцефалита охвачено 11 672 человека, включая 1588 детей. В ведомстве добавили, что второй период активности клещей обычно длится до октября.
Ранее врач-инфекционист рассказала нижегородцам об опасности гранулоцитарного анаплазмоза — заболевания, передающегося через укусы клещей и по симптомам напоминающего грипп.