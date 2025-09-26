В Марий Эл отремонтировали дорогу Визимьяры — Юксары

Автодорогу Визимьяры — Юксары в Республике Марий Эл привели в нормативное состояние в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в «Марийскавтодоре».
Работы провели на всем протяжении трассы, что составляет около 22 км. Специалисты заменили полотно проезжей части, отремонтировали водопропускные трубы, а также обновили покрытие на десяти остановках общественного транспорта. Кроме того, они укрепили обочины щебнем и нанесли дорожную разметку.
Дорога Визимьяры — Юксары имеет важное значение для жителей Килемарского района. Она соединяет населенные пункты Большой Ермучаш, Куплонгинский и Куплонгу с социально значимыми объектами, в том числе школами, фельдшерско-акушерским пунктом (ФАПом) и детскими садами. А еще по этой автодороге можно проехать к федеральной трассе Р-177 «Поветлужье».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.