В Марий Эл отремонтировали дорогу Визимьяры — Юксары

Дорога Визимьяры — Юксары имеет важное значение для жителей Килемарского района. Она соединяет населенные пункты Большой Ермучаш, Куплонгинский и Куплонгу с социально значимыми объектами, в том числе школами, фельдшерско-акушерским пунктом (ФАПом) и детскими садами. А еще по этой автодороге можно проехать к федеральной трассе Р-177 «Поветлужье».