В Булгунняхтахскую школу искусств Якутии поступило новое оборудование

Для учреждения закупили домры, балалайки, пианино и баян.

Материально-техническую базу Булгунняхтахской детской школы искусств в Якутии пополнили новым оборудованием по нацпроекту «Семья». Об этом сообщили в администрации главы и правительства региона.

В учреждение закупили классические гитары, домры, балалайки, акустическое пианино и баян. Помимо этого, приобрели современную звуковую технику, компьютеры, графические планшеты и гончарные станки. А еще теперь ребята будут заниматься по новым учебным пособиям.

«Новое оборудование позволит повысить качество обучения. Оснащение создает благоприятные условия для развития юных музыкантов и дополнительные возможности для творческого самовыражения учащихся», — отметила директор Булгунняхтахской детской школы искусств Александра Абрамова.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.