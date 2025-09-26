В Красноярский край с гастролями приедет театр кукол из Донецкой области

За это время труппа посетит поселок Шушенское, села Селиваниха, Идринское и Каратузское, а также краевой центр. По словам директора и художественного руководителя коллектива Артема Тона, это будет 25-й театральный сезон, который открывается с масштабных гастролей по Восточной Сибири.