Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярский край с гастролями приедет театр кукол из Донецкой области

За десять дней артисты из Горловки посетят пять населенных пунктов.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярский край с гастролями приедет Горловский театр кукол из Донецкой народной республики. Артисты привезут две семейные постановки — «Братец кролик» и «Планета Вити». В крае они пробудут десять дней: первый спектакль состоится уже в понедельник, 29 сентября, финальный — 8 октября.

За это время труппа посетит поселок Шушенское, села Селиваниха, Идринское и Каратузское, а также краевой центр. По словам директора и художественного руководителя коллектива Артема Тона, это будет 25-й театральный сезон, который открывается с масштабных гастролей по Восточной Сибири.

— Мы впервые приедем в Красноярский край и рады побывать в одном из крупнейших городов России, познакомиться с коллегами, обменяться опытом.

Добавим, что театр был основан в 2021 году инициативными жителями Горловки, которая является значимым культурным центром Донецкого региона. В репертуаре более трех десятков спектаклей. А в послужном списке множество наград.