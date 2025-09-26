В Красноярский край с гастролями приедет театр кукол из Донецкой области

В Красноярский край с гастролями приедет Горловский театр кукол из Донецкой народной республики. Артисты привезут две семейные постановки — «Братец кролик» и «Планета Вити». В крае они пробудут десять дней: первый спектакль состоится уже в понедельник, 29 сентября, финальный — 8 октября.
За это время труппа посетит поселок Шушенское, села Селиваниха, Идринское и Каратузское, а также краевой центр. По словам директора и художественного руководителя коллектива Артема Тона, это будет 25-й театральный сезон, который открывается с масштабных гастролей по Восточной Сибири.
— Мы впервые приедем в Красноярский край и рады побывать в одном из крупнейших городов России, познакомиться с коллегами, обменяться опытом.
Добавим, что театр был основан в 2021 году инициативными жителями Горловки, которая является значимым культурным центром Донецкого региона. В репертуаре более трех десятков спектаклей. А в послужном списке множество наград.