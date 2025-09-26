В Крыму на пляжах для людей с ОВЗ нашли недочеты

В Евпатории и Новофедоровке на пляжах не обнаружили парковок для людей с ОВЗ. Об этом сообщают в Общественной палате Крыма.
В рамках подготовки к следующему курортному сезону были проведены проверки пляжей на западном побережье. По словам члена Общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты Республики Крым Ольги Собещанской, мониторинг показал, что еще есть проблемы, которые ограничивают доступность морского отдыха для людей с ограниченными возможностями здоровья.
«Просмотрели 7 пляжей г. Евпатории и один в Новофедоровке. У большинства имеются пандусы, дорожки к морю. Но практически около всех пляжей на автостоянках нет мест для парковки для инвалидов, у большинства отсутствуют спецсредства для входа в воду. Объясняли, что помогают спасатели. Практически все туалеты не соответствуют требованиям законодательства по размерам. Итоги будут рассмотрены на заседании с приглашением администрации», — рассказала Ольга Собещанская.
Меры по устранению барьеров должны принять к открытию курортного сезона на крымском побережье в следующем году.
Ранее мы писали, что в Крыму за 10 лет для инвалидов создали 224 объекта инфраструктуры. Всего оборудованных пляжей для людей с ОВЗ оборудовано 78. 35 комфортных зон отдыха находится на Евпаторийском побережье, 16 — в Ялтинском муниципальном округе.