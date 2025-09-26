В Крыму на пляжах для людей с ОВЗ нашли недочеты

«Просмотрели 7 пляжей г. Евпатории и один в Новофедоровке. У большинства имеются пандусы, дорожки к морю. Но практически около всех пляжей на автостоянках нет мест для парковки для инвалидов, у большинства отсутствуют спецсредства для входа в воду. Объясняли, что помогают спасатели. Практически все туалеты не соответствуют требованиям законодательства по размерам. Итоги будут рассмотрены на заседании с приглашением администрации», — рассказала Ольга Собещанская.