Пятница в Апраксином дворе началась с очередного рейда

В Апраксином дворе пресечена несанкционированная торговля текстилем и контрафактом. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
— С очередным рейдом в торговый комплекс наведался заместитель председателя профильного комитета Сергей Лукьянов. Сотрудники ведомства выявили единичные случаи несанкционированной торговли в не предназначенных для этого местах, — отметили в Комитете.
Нарушители торговали текстилем и контрафактной продукцией. В отношении всех предприимчивых граждан составлены административные протоколы, а весь товар изъяли. Подобные контрольные мероприятия проводятся на регулярной основе для поддержания порядка на территории исторического торгового комплекса.
Отдельно отмечается, что благодаря слаженной работе городских властей обеспечен беспрепятственный проезд для пожарно-спасательной части на территории Апраксина двора.