Пятница в Апраксином дворе началась с очередного рейда

Нарушители торговали текстилем и контрафактной продукцией. В отношении всех предприимчивых граждан составлены административные протоколы, а весь товар изъяли. Подобные контрольные мероприятия проводятся на регулярной основе для поддержания порядка на территории исторического торгового комплекса.