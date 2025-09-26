Ричмонд
Отопительный сезон начинается в Гродно

В прошлом году подача тепла в соцобъекты Гродно началась несколько позже — 3 октября, а в 2023-м — 10 октября.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 26 сен — Sputnik. Отопительный сезон стартует в Гродно, сообщили в официальном Telegram-канале Гродненского горисполкома.

В комитете проинформировали, что с 26 сентября батареи потеплеют в гродненский детских садах, школах, медучреждениях, а также соцучреждениях, музеях, библиотеках и гостиницах.

«Решение связано с похолоданием и прогнозом снижения температуры воздуха», — говорится в сообщении.

При этом в горисполкоме подчеркнули, что отопление будет включаться по усмотрению руководителей учреждений.

"При температуре выше плюс 10 градусов отопление будет работать в режиме прогрева для поддержания комфортной температуры и предотвращения — уточнили там.

В прошлом году подача тепла в этих учреждениях началась несколько позже — 3 октября, а в 2023-м — 10 октября.

В этом году первыми включать системы отопления начали в Витебской области, где 25 сентября началась подача тепла в детские дошкольные, школьные, лечебно-профилактические и медицинские учреждения, а также учреждения соцобеспечения. Также батареи потеплели в специализированных учебно-спортивных учреждениях, музеях, госархивах, библиотеках и в гостиницах.