Отопительный сезон начинается в Гродно

В этом году первыми включать системы отопления начали в Витебской области, где 25 сентября началась подача тепла в детские дошкольные, школьные, лечебно-профилактические и медицинские учреждения, а также учреждения соцобеспечения. Также батареи потеплели в специализированных учебно-спортивных учреждениях, музеях, госархивах, библиотеках и в гостиницах.