Росатом: в России стартовала программа по применению квантовых вычислений

По ее словам, многие компании проявляют интерес и включаются в эту программу. Как подчеркнула Солнцева, Росатом в свою очередь проводит образовательные семинары, на которых обсуждается, какие стратегические преимущества может получить компания от применения квантовых технологий в целом, а также какие могут быть шаги, чтобы стать «квантовыми пользователями».