Более 1800 животных в Ростовской области перевозили без документов

С начала 2025 года сотрудники Управления Россельхознадзора совместно с ГИБДД провели более 50 рейдов по пресечению незаконного перемещения животных в Ростовской области. В ходе проверок было выявлено незаконное перемещение 54 голов крупного рогатого скота, 32 свиней и около 1,8 тысячи голов птицы.