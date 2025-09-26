Ричмонд
Более 1800 животных в Ростовской области перевозили без документов

Более 50 рейдов по пресечению незаконного перемещения животных провели в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2025 года сотрудники Управления Россельхознадзора совместно с ГИБДД провели более 50 рейдов по пресечению незаконного перемещения животных в Ростовской области. В ходе проверок было выявлено незаконное перемещение 54 голов крупного рогатого скота, 32 свиней и около 1,8 тысячи голов птицы.

Отметим, что мероприятия проводятся в рамках реализации межведомственной «дорожной карты», направленной на предотвращение нарушений ветеринарного законодательства. Наиболее частыми нарушениями, по данным ведомства, являются перевозка животных без обязательного карантина и отсутствие ветеринарных сопроводительных документов.

