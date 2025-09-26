В Челябинске объявили о досрочном закрытии дачных автобусов

Всего будет отменено 19 рейсов — 14 в Челябинске, четыре в Копейске и один в Сосновском районе. В «Организаторе перевозок» пояснили, что решение связано с традиционным снижением пассажиропотока в октябре и общей нехваткой водителей. Освободившиеся автобусы и персонал переведут на основные маршруты для стабилизации их работы с начала октября.