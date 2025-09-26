В Челябинске объявили о досрочном закрытии дачных автобусов

Дачные автобусы в Челябинске завершат работу 28 сентября. Об этом сообщает организатор перевозок.
В Челябинской области сезонные автобусные маршруты прекратят работу 28 сентября 2024 года. Ранее такие рейсы, связывающие город с садовыми участками, действовали до середины октября.
Всего будет отменено 19 рейсов — 14 в Челябинске, четыре в Копейске и один в Сосновском районе. В «Организаторе перевозок» пояснили, что решение связано с традиционным снижением пассажиропотока в октябре и общей нехваткой водителей. Освободившиеся автобусы и персонал переведут на основные маршруты для стабилизации их работы с начала октября.