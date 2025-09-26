Ричмонд
Лукашенко сказал Путину, что новая АЭС на востоке Беларуси может обеспечить электроэнергией новые регионы России

Лукашенко: новая АЭС в Беларуси может обеспечить энергией новые регионы РФ.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи в Кремле сказал президенту России Владимиру Путину, что новая АЭС на востоке Беларуси может обеспечить электроэнергией новые регионы России, сообщила пресс-служба президента.

Днем ранее стало известно, что Лукашенко и Путин примут решение о строительстве второй АЭС в Беларуси 26 сентября.

И на встрече 26 сентября белорусский лидер заявил о возможности построить вторую АЭС на востоке Беларуси, в том числе, если ее строительство будет необходимо для обеспечения электроэнергией новых регионов России.

— Если будет решение, мы сразу начнем новый энергоблок или новую станцию ставить, если будет потребность на западе России и в освобожденных регионах, — пояснил глава республики.

Лукашенко заметил также, что по данному вопросу «Росатомом» уже были проработаны варианты для дальнейшего расширения белорусской атомной энергетики. Однако говоря о финансовой стороне вопроса, глава Беларуси сказал, что озвучит варианты тет-а-тет.

— Я не хочу публично говорить о финансах. У нас есть варианты, я скажу вам об этом, — обратился Лукашенко к Путину.

В свою очередь российский лидер заметил, что вопрос с финансированием вообще не стоит, если есть платежеспособные потребители электроэнергии с этой АЭС.

— Если есть потребитель, который будет брать электроэнергию и платить нужный тариф, это вообще не проблема, — прокомментировал президент России.

— Да. Это самое главное, — подытожил глава Беларуси.

Минувшей весной белорусский лидер заявил о необходимости строительства второй АЭС в Беларуси.

И также Лукашенко назвал блестящую инициативу Путина против глобальной войны.

