Экс-депутата Напсо выселяют из служебной квартиры в Москве

Юрий Напсо был депутатом Госдумы от ЛДПР с 2007 года. Переизбирался в 2011, 2016 и 2021 годах. Занимал пост первого зампреда комитета по госстроительству и законодательству. В апреле 2025 года депутата лишил мандата за прогулы, так как он более двух лет не появлялся на работе. По словам господина Напсо, все это время он проходил лечение за границей, что подтверждается медицинскими документами.