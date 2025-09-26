Школьница из Уфы победила на Международной олимпиаде по экологии

«Мой путь в экологию начался с участия в школьных общественных проектах. Занимались сбором крышечек и макулатуры, затем стала волонтером и организатором региональной экологической акции “Чистые игры”. Эти инициативы настолько вдохновили меня, что я осознала: экология — это моя страсть. Была уверена, что хорошо выполнила задания, выразительно оформила решения и успешно защитила проект, но все равно не ожидала такого успеха», — поделилась София Салангина.