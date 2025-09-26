Школьница из Уфы победила на Международной олимпиаде по экологии

Ученица 11-го класса физико-математического лицея № 93 Уфы София Салангина вошла в число победителей Международной олимпиады по изменению климата и экологии. Воспитание бережного отношения к окружающей среде соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в Министерстве природопользования и экологии Республики Башкортостан.
София представила свое исследование о роли городских растений в очистке воздуха от углекислого газа. Эта работа позволила получить старшекласснице статус победителя.
«Мой путь в экологию начался с участия в школьных общественных проектах. Занимались сбором крышечек и макулатуры, затем стала волонтером и организатором региональной экологической акции “Чистые игры”. Эти инициативы настолько вдохновили меня, что я осознала: экология — это моя страсть. Была уверена, что хорошо выполнила задания, выразительно оформила решения и успешно защитила проект, но все равно не ожидала такого успеха», — поделилась София Салангина.
Всего в олимпиаде приняли участие ребята из 11 стран, в том числе России, Белоруссии, Бангладеш, Таджикистана и Индии. Интеллектуальное состязание проходило на федеральной территории «Сириус».
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.