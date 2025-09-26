На самой оживленной улице Великого Новгорода сделают островки безопасности

Островки безопасности обустроят на Большой Санкт-Петербургской улице Великого Новгорода при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации города.
Работы проводят на участке протяженностью 1,2 км, расположенном между улицами Газон и Германа. Там специалисты уже отремонтировали часть ливневых колодцев, уложили новое дорожное покрытие и частично нанесли разметку. Также на объекте устанавливают знаки. Помимо этого, подрядчик приводит в порядок тротуары и обустраивает плиточное покрытие на островках безопасности. Все обновления должны завершить до 15 декабря.
Отметим, что Большая Санкт-Петербургская является самой протяженной и оживленной улицей города. Кроме того, на ремонтируемом участке интенсивный поток пешеходов, так как рядом находятся поликлиника № 3, травмпункт, женская консультация, аптеки, магазины и другие значимые объекты. Реализация этого проекта необходима для повышения безопасности движения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.