На самой оживленной улице Великого Новгорода сделают островки безопасности

Работы проводят на участке протяженностью 1,2 км, расположенном между улицами Газон и Германа. Там специалисты уже отремонтировали часть ливневых колодцев, уложили новое дорожное покрытие и частично нанесли разметку. Также на объекте устанавливают знаки. Помимо этого, подрядчик приводит в порядок тротуары и обустраивает плиточное покрытие на островках безопасности. Все обновления должны завершить до 15 декабря.