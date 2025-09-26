Ученый Эйсмонт назвал неприемлемым ядерный удар по астероиду 2024 YR4

«Удар по астероиду ядерной бомбой — это то, чего все боятся. Представьте, что во время запуска что-то пойдет не так, и бомба упадет на нас. Ничего хорошего в этом нет. Теперь предположим, что после запуска бомбы по направлению астероида YR4 мы промахнемся и попадем в Луну. Хорошо это или нет? Это ужасно. Удар ядерной бомбой с самого начала рассматривается как неприемлемый вариант», — отметил ученый.