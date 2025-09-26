Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученый Эйсмонт назвал неприемлемым ядерный удар по астероиду 2024 YR4

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН счел, что наиболее разумным решением в случае приближения астероида к спутнику Земли является изменение его траектории.

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Предложение ученых NASA взорвать угрожающий Луне астероид 2024 YR4 при помощи ядерного оружия является неприемлемым. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

«Удар по астероиду ядерной бомбой — это то, чего все боятся. Представьте, что во время запуска что-то пойдет не так, и бомба упадет на нас. Ничего хорошего в этом нет. Теперь предположим, что после запуска бомбы по направлению астероида YR4 мы промахнемся и попадем в Луну. Хорошо это или нет? Это ужасно. Удар ядерной бомбой с самого начала рассматривается как неприемлемый вариант», — отметил ученый.

По мнению Эйсмонта, наиболее разумным решением в случае приближения астероида к спутнику Земли является изменение его траектории. «Отклонить траекторию астероида — это самый разумный подход. Такой эксперимент уже был проведен американцами. Их космический аппарат DART был направлен к астероиду Диморфос. После столкновения было зафиксировано ощутимое изменение траектории полета небесного тела», — сказал он.

23 сентября ученые Московского физико-технического института высказали мнение, что астероид не представляет опасности для Земли и лишь в худшем случае может повредить какие-то из ее космических спутников.

YR4 был обнаружен в конце декабря 2024 года одним из телескопов сети Atlas, действующим в Чили. Международный научный коллектив полагает возможным столкновение астероида с Луной 22 декабря 2032 года. Ранее на платформе arxiv была опубликована статья, в которой международная группа ученых рассматривает 2 способа избежать столкновения 2024 YR4 с Луной. Специалисты предлагают либо изменить орбиту небесного тела, либо разрушить его с помощью кинетического удара или ядерного взрыва. Окончательное решение предлагается принять в конце 2028 года, когда космический объект сблизится с Землей.