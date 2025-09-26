Ричмонд
В Кирове на улице Заводской открыли новый сквер

Там оборудовали детский игровой комплекс, высадили деревья и газон.

Новый сквер открыли на улице Заводской в Кирове в День города, сообщили в управлении массовых коммуникаций области. Работы по благоустройству провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

На общественной территории обустроили пешеходные дорожки, высадили деревья и газон. Также там установили скамейки и беседки, а для комфортных вечерних прогулок смонтировали уличное освещение.

Помимо этого, в сквере оборудовали детский игровой комплекс с горками и качелями. А для любителей активного отдыха установили зону с тренажерами и поле для игры в футбол, волейбол и баскетбол. На обеих площадках уложили травмобезопасное покрытие.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.