В Минске появится улица старшего лейтенанта Дмитрия Федосюка

Улица будет названа именем старшего лейтенанта Дмитрия Федосюка — бойца из спецподразделения «Альфа» Комитета государственной безопасности. 31-летний боец с позывным Нирвана 28 сентября 2021 года погиб во время проведения спецоперации по выявлению возможных причастных к террористической и экстремистской деятельности на территории Беларуси. В результате стрельбы, которую открыл жилец квартиры на улице Якубовского в Минске, Дмитрий Федосюк был смертельно ранен.