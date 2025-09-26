Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минске появится улица старшего лейтенанта Дмитрия Федосюка

Улица старшего лейтенанта Дмитрия Федосюка появится в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В Минске на территории жилого комплекса «Северный берег» появится улица старшего лейтенанта Дмитрия Федосюка, пишет БелТА.

Решение о появлении в столице новой улицы утвердил Минский городской Совет депутатов.

Документом присвоено название проектируемая улица № 35 улице в составной части Минска на территории экспериментального многофункционального комплекса «Северный берег».

Улица будет названа именем старшего лейтенанта Дмитрия Федосюка — бойца из спецподразделения «Альфа» Комитета государственной безопасности. 31-летний боец с позывным Нирвана 28 сентября 2021 года погиб во время проведения спецоперации по выявлению возможных причастных к террористической и экстремистской деятельности на территории Беларуси. В результате стрельбы, которую открыл жилец квартиры на улице Якубовского в Минске, Дмитрий Федосюк был смертельно ранен.

Еще мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко сделал заявление про размещение «Орешника» в Беларуси: «Уже в пути».

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше