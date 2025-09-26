В Минске появится улица старшего лейтенанта Дмитрия Федосюка

В Минске на территории жилого комплекса «Северный берег» появится улица старшего лейтенанта Дмитрия Федосюка, пишет БелТА.
Решение о появлении в столице новой улицы утвердил Минский городской Совет депутатов.
Документом присвоено название проектируемая улица № 35 улице в составной части Минска на территории экспериментального многофункционального комплекса «Северный берег».
Улица будет названа именем старшего лейтенанта Дмитрия Федосюка — бойца из спецподразделения «Альфа» Комитета государственной безопасности. 31-летний боец с позывным Нирвана 28 сентября 2021 года погиб во время проведения спецоперации по выявлению возможных причастных к террористической и экстремистской деятельности на территории Беларуси. В результате стрельбы, которую открыл жилец квартиры на улице Якубовского в Минске, Дмитрий Федосюк был смертельно ранен.
