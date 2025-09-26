Ричмонд
СМИ: Германия рассматривает создание «наступательных возможностей» в космосе для сдерживания России

Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что Германия потратит миллиарды евро на защиту своих спутников и что союзникам по НАТО следует рассмотреть возможность создания «наступательного потенциала» на орбите.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

«Спутниковые сети в настоящее время являются ахиллесовой пятой современного общества. Атака на них может парализовать целые страны. Конфликты будущего не будут ограничиваться только Землей. Они также будут проходить на орбите», — заявил Писториус в четверг на космической конференции (BDI Weltraumkongress) Берлине. По его словам, Германия к 2030 году планирует инвестировать в космические проекты 35 млрд евро. Деньги пойдут на укрепление военно-космических систем от сбоев и атак, пишет Bloomberg.

Как утверждает немецкий министр, в последние годы Россия и Китай быстро расширили свои возможности для ведения боевых действий в космосе.

«Они могут нарушать работу спутников, ослеплять их, манипулировать ими или физически уничтожать их», — сказал чиновник. Тем не менее основной угрозой для Германии Писториус счел Россию: «Поведение России, особенно в космосе, представляет фундаментальную угрозу для всех нас. Это угроза, которую мы больше не можем игнорировать». Он подчеркнул, что Россия уже якобы применяет спутники-ретрансляторы «Луч» для отслеживания европейских спутников Intelsat, которые используются Германией.

Германия, по данным интернет-издания Defense News, создаст свой собственный центр управления военными спутниками в Космическом командовании бундесвера, которое было создано в 2021 году.

Комплексная архитектура военно-космической безопасности также будет включать усиленные системы защиты от атак, усовершенствованное орбитальное наблюдение с помощью радаров и телескопов и будущие «спутники-стражи», пояснил министр.

Более того, ФРГ обсудит с союзниками создание резервных систем с помощью многочисленных сетевых спутниковых группировок и развитие «наступательных возможностей» в космосе. Как подчеркивает Defense News, слова Писториуса о наступательных возможностях в космосе знаменует собой резкий отход от прежней космической политики Германии, которая до сих пор была оборонительной.

