СМИ: Германия рассматривает создание «наступательных возможностей» в космосе для сдерживания России

«Они могут нарушать работу спутников, ослеплять их, манипулировать ими или физически уничтожать их», — сказал чиновник. Тем не менее основной угрозой для Германии Писториус счел Россию: «Поведение России, особенно в космосе, представляет фундаментальную угрозу для всех нас. Это угроза, которую мы больше не можем игнорировать». Он подчеркнул, что Россия уже якобы применяет спутники-ретрансляторы «Луч» для отслеживания европейских спутников Intelsat, которые используются Германией.