СМИ: Германия рассматривает создание «наступательных возможностей» в космосе для сдерживания России

«Спутниковые сети в настоящее время являются ахиллесовой пятой современного общества. Атака на них может парализовать целые страны. Конфликты будущего не будут ограничиваться только Землей. Они также будут проходить на орбите», — заявил Писториус в четверг на космической конференции (BDI Weltraumkongress) Берлине. По его словам, Германия к 2030 году планирует инвестировать в космические проекты 35 млрд евро. Деньги пойдут на укрепление военно-космических систем от сбоев и атак, пишет Bloomberg.
«Они могут нарушать работу спутников, ослеплять их, манипулировать ими или физически уничтожать их», — сказал чиновник. Тем не менее основной угрозой для Германии Писториус счел Россию: «Поведение России, особенно в космосе, представляет фундаментальную угрозу для всех нас. Это угроза, которую мы больше не можем игнорировать». Он подчеркнул, что Россия уже якобы применяет спутники-ретрансляторы «Луч» для отслеживания европейских спутников Intelsat, которые используются Германией.
Германия, по данным интернет-издания Defense News, создаст свой собственный центр управления военными спутниками в Космическом командовании бундесвера, которое было создано в 2021 году.
Более того, ФРГ обсудит с союзниками создание резервных систем с помощью многочисленных сетевых спутниковых группировок и развитие «наступательных возможностей» в космосе. Как подчеркивает Defense News, слова Писториуса о наступательных возможностях в космосе знаменует собой резкий отход от прежней космической политики Германии, которая до сих пор была оборонительной.