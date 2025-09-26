Ричмонд
Крымский мост сейчас — сколько ждать проезда

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен — РИА Новости Крым. На Крымском мосту в очереди перед досмотровыми комплексами со стороны Керчи стоят более 600 авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

Источник: РИА "Новости"

«В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 633 транспортных средства. Время ожидания более двух часов», — говорится в сообщении.

Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.

Утром в пятницу со стороны Керчи проезда ждали около 300 машин.

На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке, организованы 110 пунктов досмотра с двух сторон.

Добраться на полуостров также можно по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.

Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск — Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.

