В Иркутской области диких животных продолжают вакцинировать от бешенства

В Приангарье стартовала кампания по защите диких животных от бешенства. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.
24 сентября специалисты раскидали около 3 тысяч доз специальной вакцины в Усть-Илимском районе. И это только начало. В октябре вакцинация придёт в Тайшетский, Чунский, Иркутский, Слюдянский, Братский и Ольхонский районы.
Специальные брикеты с вкусной приманкой внутри — и готово! Дикие животные съедают лакомство и получают защиту от страшного заболевания.
В Иркутской области вакцинация диких плотоядных животных против бешенства проводится ежегодно — весной и осенью. Для этого используется оральная вакцина в виде брикетов со съедобной приманкой внутри. В настоящее время Иркутская область благополучна по бешенству, в том числе благодаря действующей в буферной зоне вакцинации диких плотоядных животных, — делится Сергей Шевченко, глава службы ветеринарии региона.