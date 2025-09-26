В Иркутской области диких животных продолжают вакцинировать от бешенства

В Иркутской области вакцинация диких плотоядных животных против бешенства проводится ежегодно — весной и осенью. Для этого используется оральная вакцина в виде брикетов со съедобной приманкой внутри. В настоящее время Иркутская область благополучна по бешенству, в том числе благодаря действующей в буферной зоне вакцинации диких плотоядных животных, — делится Сергей Шевченко, глава службы ветеринарии региона.