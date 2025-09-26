Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области диких животных продолжают вакцинировать от бешенства

24 сентября специалисты раскидали около 3 тысяч доз специальной вакцины в Усть-Илимском районе.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Приангарье стартовала кампания по защите диких животных от бешенства. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

24 сентября специалисты раскидали около 3 тысяч доз специальной вакцины в Усть-Илимском районе. И это только начало. В октябре вакцинация придёт в Тайшетский, Чунский, Иркутский, Слюдянский, Братский и Ольхонский районы.

Специальные брикеты с вкусной приманкой внутри — и готово! Дикие животные съедают лакомство и получают защиту от страшного заболевания.

В Иркутской области вакцинация диких плотоядных животных против бешенства проводится ежегодно — весной и осенью. Для этого используется оральная вакцина в виде брикетов со съедобной приманкой внутри. В настоящее время Иркутская область благополучна по бешенству, в том числе благодаря действующей в буферной зоне вакцинации диких плотоядных животных, — делится Сергей Шевченко, глава службы ветеринарии региона.