Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В подмосковном поселке Румянцево открыли новую детскую площадку

С сентября в Истре создали еще 9 таких игровых пространств.

Новую детскую игровую площадку открыли у дома № 27а на улице Садовой в поселке Румянцево Московской области. Работы провели при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.

На площадке разместили качели, горки и другие игровые элементы. Также там установили скамейки и урны, а по периметру смонтировали ограждение. Помимо этого, для безопасности ребят уложили ударопоглощающее покрытие.

«Все оборудование произведено в России и в строгом соответствии с современными стандартами качества. Жители также отмечают, что рядом с площадкой провели и озеленение территории, что тоже сказалось на общем виде двора», — рассказали в администрации муниципального округа Истра, в котором расположен поселок.

Это уже десятая площадка, которую открыли в Истре с начала сентября. Новые игровые пространства еще появились в Дедовске и населенных пунктах Рождествено, Онуфриево, Новопетровское, Курсаково и Бужарово.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.