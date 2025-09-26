В подмосковном поселке Румянцево открыли новую детскую площадку

Новую детскую игровую площадку открыли у дома № 27а на улице Садовой в поселке Румянцево Московской области. Работы провели при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
На площадке разместили качели, горки и другие игровые элементы. Также там установили скамейки и урны, а по периметру смонтировали ограждение. Помимо этого, для безопасности ребят уложили ударопоглощающее покрытие.
«Все оборудование произведено в России и в строгом соответствии с современными стандартами качества. Жители также отмечают, что рядом с площадкой провели и озеленение территории, что тоже сказалось на общем виде двора», — рассказали в администрации муниципального округа Истра, в котором расположен поселок.
Это уже десятая площадка, которую открыли в Истре с начала сентября. Новые игровые пространства еще появились в Дедовске и населенных пунктах Рождествено, Онуфриево, Новопетровское, Курсаково и Бужарово.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.