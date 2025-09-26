Роскачество оценило идею утвердить новый ГОСТ на пиво

В то же время в организации объяснили, что благодаря новому стандарту создается основа для эффективного контроля. В частности, предусмотрено проведение проверок на соответствие заявленным нормам. «Это значит, что декларативные требования подкрепляются реальным механизмом надзора, что является самым действенным инструментом в борьбе с фальсификатом», — поясняется в сообщении.