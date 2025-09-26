Океана и Ованнес: омским новорожденным дали редкие имена

Напомним, ранее «СуперОмск» писал о том, что, согласно данным регионального Минздрава, к лету 2025 года в Омской области стали чаще рождаться девочки. К тому же в конце лета 2025 года в городских роддомах врачи приняли 12 двоен, еще одна пара малышей родилась в Любинском районе.