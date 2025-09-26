Океана и Ованнес: омским новорожденным дали редкие имена

В пятницу, 26 сентября 2025 года, на портале «Реестр ЗАГС» обновилась информация о редких и оригинальных именах, которые родители использовали для своих новорожденных детей в Омской области. Список также содержит самые популярные имена, присвоенные детям, в этом году.
По данным ресурса, самыми востребованными именами для младенцев в 2025 году стали два имени — София и Михаил. Однако у омичей «в тренде» также и другие имена.
Так, специалисты портала ЗАГС провели исследование и определили наиболее популярные имена для девочек. Новорожденных омичек в 2025 году чаще всего называли Евами, Василисами, Аннами и Мариями. Но по-настоящему редкими и необычными стали такие имена, как: Анна-Александра, Эрика, Осия, Арианна, Океана.
В топ имен для мальчиков, по данным реестра ЗАГС, входят также: Артем, Александр, Роман и Матвей. Среди необычных имен: Ованнес, Софрон, Генри, Айварс и Ризо.
Напомним, ранее «СуперОмск» писал о том, что, согласно данным регионального Минздрава, к лету 2025 года в Омской области стали чаще рождаться девочки. К тому же в конце лета 2025 года в городских роддомах врачи приняли 12 двоен, еще одна пара малышей родилась в Любинском районе.