В Астраханской области состоится профориентационный фестиваль

Самое крупное событие пройдет 1 октября — в столице региона 20 учебных учреждений презентуют свои образовательные программы.

Профориентационный фестиваль «Про выбор профессии» состоится с 29 сентября по 3 октября в Астраханской области в соответствии с задачами нацпроекта «Кадры», сообщили в региональном агентстве по занятости населения.

В фестивале примут участие школьники, их родители, педагоги и работодатели. Для них специалисты службы занятости в каждом районе области проведут профориентационные мероприятия, тренинги, круглые столы, ярмарки вакансий и учебных мест. Также предусмотрены экскурсии на предприятия.

Самое масштабное событие пройдет 1 октября с 10:00 до 12:00 в молодежном центре «Коса» в Астрахани. Там 20 учреждений среднего профессионального и высшего образования презентуют свои образовательные программы. А еще на этой же площадке для учеников 8−11-х классов организуют встречи с 15 крупнейшими работодателями региона.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.