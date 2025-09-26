В Астраханской области состоится профориентационный фестиваль

Самое масштабное событие пройдет 1 октября с 10:00 до 12:00 в молодежном центре «Коса» в Астрахани. Там 20 учреждений среднего профессионального и высшего образования презентуют свои образовательные программы. А еще на этой же площадке для учеников 8−11-х классов организуют встречи с 15 крупнейшими работодателями региона.