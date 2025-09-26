В Приволжском районе Казани появится шесть новых улиц. Они расположатся в строящемся жилом массиве «Брайт Парк». Соответствующее постановление подписано в исполкоме города.
Вновь формируемые улицы получат следующие наименования:
- «улица Панорамная — Панорамная урамы»;
- «улица Иркэ — Иркә урамы»;
- «улица Муллык — Муллык урамы»;
- «улица Урнэк — Үрнәк урамы»;
- «улица Мирная — Мирная урамы»;
- «улица Становления — Становление урамы».
Ранее сообщалось, что две новые улицы в Кировском районе Казани будут носить имена члена Союза писателей СССР и члена Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете.