В Приволжском районе Казани появится шесть новых улиц

Они расположатся в жилом массиве «Брайт Парк».

Источник: Город Казань.KZN.RU

В Приволжском районе Казани появится шесть новых улиц. Они расположатся в строящемся жилом массиве «Брайт Парк». Соответствующее постановление подписано в исполкоме города.

Вновь формируемые улицы получат следующие наименования:

  • «улица Панорамная — Панорамная урамы»;
  • «улица Иркэ — Иркә урамы»;
  • «улица Муллык — Муллык урамы»;
  • «улица Урнэк — Үрнәк урамы»;
  • «улица Мирная — Мирная урамы»;
  • «улица Становления — Становление урамы».

Ранее сообщалось, что две новые улицы в Кировском районе Казани будут носить имена члена Союза писателей СССР и члена Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете.