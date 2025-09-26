Госкомитет РТ по тарифам рассказал, как формируется плата за ЖКУ в республике

Первая отражает оплату коммунальных услуг, вторая — жилищных. Об этом подробнее рассказали в пресс-службе Госкомитета РТ по тарифам.
К коммунальным услугам относятся ресурсы, которыми пользуются граждане: холодная и горячая вода, электричество, тепло, газ, водоотведение, вывоз твердых отходов, а также твердое топливо при печном отоплении. Размер платы зависит от объема потребления и действующих тарифов.
При наличии счетчиков расчет ведется по их показаниям, а при их отсутствии — по нормативам, утвержденным Минстроем РТ. Тарифы на коммунальные услуги в республике регулирует Государственный комитет по тарифам.
Жилищные услуги включают содержание, управление и ремонт общего имущества многоквартирного дома. Их стоимость государством не регулируется: для собственников размер устанавливается решением общего собрания жильцов, для нанимателей и неопределившихся с управлением жильцов — органами местного самоуправления.
Дополнительно в квитанцию включается взнос на капитальный ремонт, который утверждается постановлением Кабмина РТ. Плата за жилищные услуги рассчитывается исходя из площади квартиры.
Итоговая сумма в квитанции зависит от множества факторов: потребления ресурсов, количества проживающих, размеров помещения, степени благоустройства и тарифов.
По вопросам тарифообразования жители Татарстана могут обратиться на «Линию для обращения граждан» по телефону (843) 236−36−36 или оставить сообщение в интернет-приемной Госкомитета по тарифам на сайте.