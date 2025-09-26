Ричмонд
За более чем миллион позволил вырубить деревья: коррумпированного сотрудника лесхоза заключили под стражу

В Башкирии старшего мастера леса арестовали за особо крупную взятку.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии старшего мастера леса «Иглинского лесхоза» арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета республики.

Согласно версии следствия, обвиняемый, используя свои полномочия по отводу и оценке лесных участков, контролю за оформлением документов и организацией аукционов, получил незаконное денежное вознаграждение. Взамен он обеспечил трем гражданам предоставление участка для вырубки насаждений для последующей продажи.

Преступление выявили сотрудники СК и МВД. Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее продолжается сбор доказательственной базы. Также фигурант проверяется на причастность к аналогичным преступлениям.

