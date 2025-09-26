Ричмонд
Доступ к интернет-ресурсу был ограничен в Беларуси за дискредитацию власти

В Беларуси ограничен доступ к сайту «Бульбаш» за дискредитацию власти.

Источник: Комсомольская правда

Доступ к интернет-ресурсу «Бульбаш» ограничили в Беларуси за дискредитацию власти, сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

Так, прокурор Могилевской области вынес постановление для ограничения доступа к интернет-ресурсу «Бульбаш» с доменным именем «bulb-ash.info». Сообщается, что указанный ресурс нарушил закон Беларуси о СМИ, так как на сайте публиковали контент с заведомо ложными сведениями, направленными на дискредитацию органов государственной власти и управления.

— В ряде случаев информация имела явно негативную оценку действий должностных лиц, а также оскорбление представителей власти в связи с исполнением ими служебных обязанностей, — сообщили в прокуратуре.

Кроме того, на сайте публиковали персональные данные руководителей, чиновников и иных должностных лиц госорганов, в том числе работников прокуратуры.

В итоге Министерство связи и информатизации ограничило доступ к ресурсу, исполним постановление прокуратуры.

