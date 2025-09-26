Доступ к интернет-ресурсу был ограничен в Беларуси за дискредитацию власти

Так, прокурор Могилевской области вынес постановление для ограничения доступа к интернет-ресурсу «Бульбаш» с доменным именем «bulb-ash.info». Сообщается, что указанный ресурс нарушил закон Беларуси о СМИ, так как на сайте публиковали контент с заведомо ложными сведениями, направленными на дискредитацию органов государственной власти и управления.