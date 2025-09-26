Погода в Омской области побила вековой температурный рекорд

В Омской области побит вековой температурный рекорд — вчерашнее 25 сентября 2025 года стало самым теплым днем за последние 111 лет.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр, такой высокой температуры в Омской области не было с 1914 года. Вчера в Омске стояла по-настоящему летняя жара, воздух прогрелся до 27,9 градусов.
По данным синоптиков, сейчас в Омске +26, однако 26 сентября, по всей видимости, станет последним теплым днем сентября, так как в дальнейшем синоптики прогнозируют резкое понижение температуры.
Так, по данным Обь-Иртышского УГМС, уже завтра, 27 сентября, столбик термометра опустится днем до +12…+17 градусов, местами до +6…+11. Ночью — до +5…+10. Далее температура будет только понижаться. 28 сентября до +4…+9 градусов, а в ночь на 29 сентября температура может достичь минусовых отметок: −1…-6 градусов в ночные часы.