Погода в Омской области побила вековой температурный рекорд

Так, по данным Обь-Иртышского УГМС, уже завтра, 27 сентября, столбик термометра опустится днем до +12…+17 градусов, местами до +6…+11. Ночью — до +5…+10. Далее температура будет только понижаться. 28 сентября до +4…+9 градусов, а в ночь на 29 сентября температура может достичь минусовых отметок: −1…-6 градусов в ночные часы.