На улицах Екатеринбурга будут ловить пьяных водителей

В Екатеринбурге с 26 по 28 сентября Госавтоинспекция проведет специальное мероприятие «Стоп-контроль». Его цель — пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщили в городском ГАИ.
Особое внимание будет уделено пьяным водителям. Госавтоинспекция призывает очевидцев оперативно сообщать о подобных ситуациях по телефонам 02 или 112. Также в поле зрения инспекторов попадут любители опасных маневров: выезда на встречную полосу, проезда на запрещающий сигнал светофора и управления автомобилями с запрещенной тонировкой.
Напомним, что за управление транспортом в состоянии опьянения предусмотрено серьезное наказание — штраф 45 000 рублей и лишение прав сроком до двух лет.