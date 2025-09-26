Ричмонд
На улицах Екатеринбурга будут ловить пьяных водителей

ГАИ усилит контроль на дорогах Екатеринбурга в конце недели.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге с 26 по 28 сентября Госавтоинспекция проведет специальное мероприятие «Стоп-контроль». Его цель — пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщили в городском ГАИ.

Особое внимание будет уделено пьяным водителям. Госавтоинспекция призывает очевидцев оперативно сообщать о подобных ситуациях по телефонам 02 или 112. Также в поле зрения инспекторов попадут любители опасных маневров: выезда на встречную полосу, проезда на запрещающий сигнал светофора и управления автомобилями с запрещенной тонировкой.

Напомним, что за управление транспортом в состоянии опьянения предусмотрено серьезное наказание — штраф 45 000 рублей и лишение прав сроком до двух лет.