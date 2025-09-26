В сочинском лицее № 95 открылся библиотечно-информационный центр

Современный библиотечно-информационный центр «Библиогалактика» открыли в лицее № 95 поселка Лазаревское в Сочи в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации города.
В учреждении организовали многофункциональное пространство для индивидуальной и групповой работы над проектами и исследованиями, проведения мастер-классов, презентаций и культурных мероприятий. Также там разместили компьютеры с доступом к образовательным базам.
«Создание и обустройство учебных, спортивных и творческих зон для школьников помогает не только решить локальные вопросы, но и позволит ученикам принять участие в разработке и защите проекта», — отметила начальник управления по образованию и науке администрации Сочи Ольга Медведева.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.