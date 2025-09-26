Ричмонд
В Татарстане отремонтировали участок трассы Азнакаево — Дусюмово

На отрезке длиной 12 километров заменили дорожное покрытие, установили знаки и нанесли разметку.

Ремонт участка автодороги Азнакаево — Дусюмово в Республике Татарстан провели в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации Азнакаевского района.

На отрезке длиной 12 км специалисты полностью заменили дорожное покрытие, а также установили знаки и нанесли разметку. Чтобы повысить безопасность водителей и пешеходов, на участке обновили освещение.

Трасса Азнакаево — Дусюмово общей протяженностью 49 км связывает между собой город Азнакаево и деревню Дусюмово. Также она проходит через село Буралы, деревни Митрофановка, Ирекле и Мачаклы-Баш.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.