В Татарстане отремонтировали участок трассы Азнакаево — Дусюмово

Ремонт участка автодороги Азнакаево — Дусюмово в Республике Татарстан провели в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации Азнакаевского района.
На отрезке длиной 12 км специалисты полностью заменили дорожное покрытие, а также установили знаки и нанесли разметку. Чтобы повысить безопасность водителей и пешеходов, на участке обновили освещение.
Трасса Азнакаево — Дусюмово общей протяженностью 49 км связывает между собой город Азнакаево и деревню Дусюмово. Также она проходит через село Буралы, деревни Митрофановка, Ирекле и Мачаклы-Баш.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.