В Подмосковье начался капремонт Климовской детской музыкальной школы

Площадь здания составляет 3,6 тыс. кв. м. Сейчас специалисты освобождают все помещения, чтобы приступить к демонтажным работам. По проекту там обновят кровлю и фасад, приведут в порядок входные группы. Мастера также заменят инженерные коммуникации и сантехнику, выполнят внутреннюю отделку помещений. Помимо этого, предусмотрено благоустройство прилегающей территории, а еще закупка мебели и учебных материалов.