В Подмосковье начался капремонт Климовской детской музыкальной школы

Климовскую детскую музыкальную школу на улице Театральной в Подольске капитально отремонтируют в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.
Площадь здания составляет 3,6 тыс. кв. м. Сейчас специалисты освобождают все помещения, чтобы приступить к демонтажным работам. По проекту там обновят кровлю и фасад, приведут в порядок входные группы. Мастера также заменят инженерные коммуникации и сантехнику, выполнят внутреннюю отделку помещений. Помимо этого, предусмотрено благоустройство прилегающей территории, а еще закупка мебели и учебных материалов.
В школе 450 воспитанников. Преображенное учреждение планируется открыть в 2026 году.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.