Реестр гостевых домов для защиты туристов создадут в Ростовской области

Как пояснил председатель донского парламента Александр Ищенко, эксперимент устанавливает четкие требования к гостевых домам. Например, в таком доме должно быть не более 15 комнат, он может вмещать до 45 гостей, при этом устанавливается минимальный размер площади на одного человека. Также предъявляются требования к спальным местам и оборудованию.