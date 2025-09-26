Реестр гостевых домов для защиты туристов создадут в Ростовской области

На заседании Законодательного Собрания Ростовской области был принят закон, запускающий в регионе эксперимент по предоставлению услуг гостевых домов. Донской регион вошел в число субъектов России с развитым туризмом, где будет апробирована новая система регулирования этой сферы.
Как пояснил председатель донского парламента Александр Ищенко, эксперимент устанавливает четкие требования к гостевых домам. Например, в таком доме должно быть не более 15 комнат, он может вмещать до 45 гостей, при этом устанавливается минимальный размер площади на одного человека. Также предъявляются требования к спальным местам и оборудованию.
Собственники, чьи дома соответствуют критериям, должны до 1 января 2026 года обратиться в Федеральную службу по аккредитации для получения индивидуального номера и внесения в реестр. Без этого номера со следующего года владельцы не смогут размещать информацию о своем доме на интернет-порталах по бронированию проживания.
Подпишись на нас в Telegram!