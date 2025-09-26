— Звук сирены — это сигнал «Внимание всем!». С его помощью проверят работоспособность систем оповещения, — пояснили в мэрии. — По правилам, после звука сирены необходимо незамедлительно включить телевизор либо радиоприёмник, чтобы прослушать экстренное сообщение и узнать порядок дальнейших действий. Информация также будет доведена через мобильное приложение МЧС России.
Сирены завоют в Челябинске 1 октября
В среду, 1 октября, в Челябинске пройдёт плановая комплексная проверка системы оповещения о чрезвычайных ситуациях. Электросирены и громкоговорители будут работать c 10:35 до 10:45 и с 11:20 до 11:35.