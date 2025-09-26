Сирены завоют в Челябинске 1 октября

— Звук сирены — это сигнал «Внимание всем!». С его помощью проверят работоспособность систем оповещения, — пояснили в мэрии. — По правилам, после звука сирены необходимо незамедлительно включить телевизор либо радиоприёмник, чтобы прослушать экстренное сообщение и узнать порядок дальнейших действий. Информация также будет доведена через мобильное приложение МЧС России.