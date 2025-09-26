В Омской области 11-километровая дорога заработала после ремонта

В Кормиловском районе 26 сентября ввели в эксплуатацию обновленный 11-километровый участок дороги Сыропятское — Кормиловка — Калачинск. Работы выполнены по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», уточнила пресс-служба облправительства.
Подрядная организация ДРСУ № 6 провела полный комплекс дорожно-строительных работ: фрезерование старого покрытия, укрепление основания с применением современной технологии холодного ресайклинга, укладку новых слоев асфальтобетона, обустройства обочин и нанесения разметки. Установлены современные дорожные знаки, обеспечивающие безопасность движения.
Губернатор Виталий Хоценко держит проекты обновления дорог на личном контроле.
«Новая дорога позволит надежно связать населенные пункты района, повысит пропускную способность и сделает поездки для жителей более удобными и безопасными», — отметили в правительстве.
Трасса станет важным шагом в развитии транспортной инфраструктуры, создавая условия для более высокого качества дорожного движения.
Ранее мы писали, что из-за реконструкции бульвара Архитекторов летом сильно пострадала дублирующая его дорога в микрорайоне «Континентальный».