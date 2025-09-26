32 общедомовых чата в Иркутской области перевели в мессенджер МАХ

«Основная цель национального мессенджера МАХ — стать единой точкой входа для повседневного взаимодействия. В настоящее время обеспечена базовая функциональность мессенджера, где есть личные и групповые переписки, аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, видеоконференции и отправка больших файлов. Также разрабатываются новые сервисы для граждан в разных отраслях, в сферах образования, здравоохранения, ЖКХ и в МФЦ», — цитируют Селедцова в правительстве Приангарья.