Первые включения отопления начались в Минске

МИНСК, 26 сен — Sputnik. Подача тепла началась в Минске в объекты первой очереди, сообщили в официальном Telegram-канале профильного предприятия «Минскэнерго».
В начале текущей недели в Беларуси, а также Минске резко похолодало, и по прогнозам синоптиков, температура продолжит снижаться.
В связи с этим Мингорисполком принял решение о включении отопления в столице для потребителей первой категории. К ним относятся такие соцобъекты, как детские сады и школы, медучреждения, учреждения соцобеспечения, музеи и государственные архивы, а также гостиницы и библиотеки.
«Филиал “Минские тепловые сети” предприятия “Минскэнерго” уже вчера начал подачу тепла, скорректированы теплогидравлические режимы на теплоисточниках», — говорится в сообщении.
Что касается подачи тепла в жилой фонд, то она начнет производится по решению местных органов власти.