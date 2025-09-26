На Урале врачи не успевают принять больных

В ряде поликлиник Челябинска и области образовались огромные очереди на приём к профильным специалистам, а при вызове на дом врач может приехать уже поздним вечером или не добраться совсем. Чем это вызвано — новым высокозаразным штаммом ковида «Стратус» или резким ухудшением погоды на Южном Урале, вызвавшем повальную простуду? Ситуацию корреспонденту chel.aif.ru прокомментировали ведущие врачи региона, специализирующиеся на инфекционных и сезонных заболеваниях.
По 40 вызовов на одного доктора
«Дорогие наши пациенты и их родители! Этот понедельник выдался для нас, как и для вас, очень тяжелым — уж слишком много заболевших ребят маленьких и уже подросших. По нашим подсчетам, на одного доктора приходится от 30 до 40 вызовов! Все, кто вызвал врача, но и так не дождался его прихода, знайте: доктор очень спешил к вашему ребёнку, но из-за большого количества вызовов его силы подошли к концу, и он просто не смог до вас дойти», — такое сообщение появилось в начале недели на странице челябинской городской детской поликлиники № 8 им. А. Невского.
Внезапно столкнувшиеся с недомоганием жители областного центра сообщили, что при вызове доктора ранним утром встречали его только поздним вечером, а кто-то, вообще, не смог дождаться. При этом заболевшие — в основном, дети — жаловались на повышенную температуру, головную боль, кашель, насморк.
«У нас эпидемия в поликлинике. Тут народу с температурой много ходит, говорят новый штамм ковида», — поделилась с chel.aif.ru челябинка Елена.
Типичные симптомы простуды… Или нового высокозаразного штамма коронавируса «Стратус»? О его появлении на территории России стало известно еще в апреле 2025 года. Неужели выявленная в Канаде зараза за полгода дошла и до Урала?
Не так страшен чёрт?
Что известно об этом штамме? «Стратус» (Stratus, XFG) не является совершенно новым, а представляет собой модифицированную версию уже известного «Омикрона», возникшую в результате слияния его вариаций — LF.7 и LP.8.1.2.
Однако, это повод для тревоги, например, у певцов. А в целом, специалисты уверено заявляют о сравнительно легком течении болезни. Кроме того, в Роспотребнадзоре успокоили, что в России есть препараты для эффективного лечения заболевания. Не так страшно, но точно — неприятно. Неужели он?
На прививку становись!
К счастью, нет, успокоила К. М. Н., главврач Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Агеева. По её словам, причиной массового обращения южноуральцев в больницы является не подвид ковида, и даже не грипп. И хотя подъем заболеваемости вирусными инфекциями в регионе сейчас, действительно, отмечается, но он не достигает эпидемического уровня. Хотя в некоторых случаях может привести к школьным карантинам.
По данным лабораторных исследований в 75% случаев «виновником» вирусной инфекции является риновирус. Заболевания, вызванные вирусом гриппа, пока на территории Челябинской области не зарегистрированы. На уровень заболеваемости вирусными инфекциями влияют еще и ухудшение погоды, из-за чего возникают переохлаждения, возвращение детей и взрослых в организованные коллективы после летних каникул и отпусков. Поэтому «закрытие» классов и школ совершенно нормальное профилактическое мероприятие, направленное на разобщение людей в коллективе.
По прогнозу, в сезоне 2025−26 годов будет вирус А, но не один, а возможно, с вирусом В. Начало заболевания в России ожидается с конца октября, а его пик — декабре-январе. Вторая волна придется на март. Поэтому как раз сейчас самое время сделать прививку, так как для возникновения полноценного иммунитета против вируса организму надо не меньше двух-четырех недель.
Одновременно с вакциной от гриппа специалисты советуют поставить прививку от пневмококковой инфекции. Ведь заболевания, вызываемые пневмококком, являются очень частыми осложнениями гриппа, такими как пневмонии, бронхиты, отиты и даже менингиты. Привиться от гриппа можно в поликлиниках региона, на массовых мероприятиях или пригласить вакцинальную бригаду в свою организацию. Поставить прививку можно беременным и кормящим мамам, а также детям уже с 6 месяцев.
На вакцину надейся, а сам не плошай!
Но, как известно, такая прививка не гарантирует 100% защиты от вируса, зато существенно снижает риск заболеть. А если это всё-таки произойдёт, течение болезни после вакцинации, как правило, протекает в более лёгкой форме. Кроме того, она снижает риск возникновения осложнений. Поэтому прививка особенно для людей с ослабленной иммунной системой, пожилых людей и детей.
«Не забывайте об элементарных мерах профилактики! — напомнила аллерголог-иммунолог, врач высшей категории Юлия Покалюхина. — Одеваемся по погоде, моем руки, придя с улицы, промываем нос и другие слизистые. Побольше находимся на воздухе, регулярно проветриваем помещения, принимаем витамин D. Хорошими помощниками здоровью организма станут сбалансированное питание, включающее свежие овощи и фрукты, продукты, содержащие про- и пребиотики».
Напомним, что пробиотики есть в кисломолочных продуктах — кефире, йогурте, творожках и детских молочных смесях. Для того чтобы бактерии в составе пищевого продукта принесли пользу организму, они должны быть живыми, в количестве 107−109 КОЕ/мл (колониеобразующих единиц).
Все эти продукты в изобилии есть на прилавках магазинов области, а значит поддерживать здоровье не так уж сложно.