На Урале врачи не успевают принять больных

«Дорогие наши пациенты и их родители! Этот понедельник выдался для нас, как и для вас, очень тяжелым — уж слишком много заболевших ребят маленьких и уже подросших. По нашим подсчетам, на одного доктора приходится от 30 до 40 вызовов! Все, кто вызвал врача, но и так не дождался его прихода, знайте: доктор очень спешил к вашему ребёнку, но из-за большого количества вызовов его силы подошли к концу, и он просто не смог до вас дойти», — такое сообщение появилось в начале недели на странице челябинской городской детской поликлиники № 8 им. А. Невского.