Конфискованный в Таганроге автомобиль передали воинской части для нужд СВО

Как сообщает пресс-служба таможни, иностранный гражданин временно ввез автомобиль с польской регистрацией на территорию ЕАЭС в июле прошлого года. Установленный срок для вывоза транспортного средства истек в январе 2025 года, однако владелец не выполнил требование законодательства: не вывез автомобиль и не поместил его под соответствующую таможенную процедуру. На этом основании суд постановил конфисковать автомобиль.