Конфискованный в Таганроге автомобиль передали воинской части для нужд СВО

Автомобиль, конфискованный за нарушение таможенных правил, направлен на нужды СВО.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Таганрогской таможни передали автомобиль Vokswagen Transporter воинскому подразделению Министерства обороны РФ. Транспортное средство было конфисковано по решению суда в доход государства за нарушение таможенного законодательства.

Как сообщает пресс-служба таможни, иностранный гражданин временно ввез автомобиль с польской регистрацией на территорию ЕАЭС в июле прошлого года. Установленный срок для вывоза транспортного средства истек в январе 2025 года, однако владелец не выполнил требование законодательства: не вывез автомобиль и не поместил его под соответствующую таможенную процедуру. На этом основании суд постановил конфисковать автомобиль.

