Для пассажиров поездов между Смоленском и Заольшей назначили автобусы

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Для пассажиров вечерних рейсов поездов между Смоленском и Заольшей после ДТП на переезде в Смоленской области назначены компенсационные автобусы, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).
Дорога ранее сообщила, что утром в пятницу водитель грузовика на переезде между станциями Рудня и Голынки в Смоленской области выехал перед приближающимся грузовым поездом при запрещающем сигнале светофора. Состав и машина столкнулись. Сошло 18 вагонов, 16 из которых опрокинулись и загорелись. Из них 12 цистерн с бензином и четыре вагона с пиломатериалами. Движение поездов на участке приостановлено.
«В связи с приостановкой из-за ДТП движения поездов на участке Рудня и Голынки, для пассажиров вечерних рейсов назначены компенсационные автобусы, которые будут курсировать между Смоленском и Заольшей по расписанию поездов», — говорится в сообщении.
В компании уточнили, что от станции Смоленск автобус отправится по расписанию поезда 6709/6710 в 17.15, а из Заольши в Смоленск по расписанию поезда 6711/6712 ориентировочно в 20.05. Автобусы будут делать остановки на всех станциях, расположенных по маршруту.