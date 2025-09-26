12 самарских школ признали лучшими учреждениями в регионе

В Самаре рейтинговое агентство представило список лучших учебных заведений региона. В топ попали сразу 12 самарских школ.
— Исследование базируется на успехах выпускников по итогам 2025 года. Эксперты учитывали данные при поступлении в ведущие университеты РФ, — отметили в городской администрации.
В пятерку лидеров попали: Самарский международный аэрокосмический лицей, медико-технический лицей, технический лицей им. Королева, гимназия № 1 и лицей № 135. Также в рейтинг попали региональный центр для одаренных детей, лицей информационных технологий, гимназия № 11, школа № 41, школа № 148, школа № 132 и школа № 175.