Долги теплоснабжающих предприятий Ростовской области превысили 74 млн рублей

Теплоснабжающие организации Ростовской области задолжали гарантирующему поставщику электроэнергии более 74 млн рублей. При этом долг имеет каждая пятая организация, отвечающая за подачу тепла в регионе.
Это может стать причиной срыва начала отопительного сезона.
Три предприятия формируют основную часть общей задолженности — МП «Коммунальные котельные и тепловые сети», МУП «Городское хозяйство», УМП ЖКХ Кулешовского сельского поселения, которые отвечают за теплоснабжение жителей Азовского района, Новошахтинска и Таганрога. Общий долг этих организаций перед «ТНС энерго Ростов-на-Дону» превышает 48 миллионов рублей, что составляет 65% от совокупной задолженности.
Активное взаимодействие гарантирующего поставщика с руководством теплоснабжающих организаций не привело к положительным результатам. Поэтому к началу отопительного сезона, запланированного на середину октября, подача электроэнергии будет ограничена 12 неплательщикам с общим долгом 49 миллионов рублей. Среди них такие организации:
— ООО «Распределенная генерация»;
— ООО «Ростовтеплоэнерго»;
— АО «Теплокоммунэнерго»;
— МУП «Городское хозяйство»;
— МУП «Теплотехник Неклиновского района»;
— ООО УК «МАЦОТЫ»;
— МУП «НТС»;
— МУП «ЖЭУ»;
— ООО «ДТЭС»;
— УМП ЖКХ Кулешовского сельского поселения;
— ООО «Азовтеплоэнерго»;
— МУП «Теплоэнерго».
— На данный момент уже ограничена поставка ресурса компаниям:
— ООО «Жилищник», ООО «Распределенная генерация — Шахты».
— МУП «Теплотехник Неклиновского района».
«ТНС энерго Ростов-на-Дону» обращается к руководителям теплоснабжающих организаций с требованием незамедлительно погасить долги и выполнить свои обязательства. Только своевременная оплата электроэнергии обеспечит стабильное прохождение отопительного сезона и непрерывное снабжение теплом жителей региона.