Долги теплоснабжающих предприятий Ростовской области превысили 74 млн рублей

Три предприятия формируют основную часть общей задолженности — МП «Коммунальные котельные и тепловые сети», МУП «Городское хозяйство», УМП ЖКХ Кулешовского сельского поселения, которые отвечают за теплоснабжение жителей Азовского района, Новошахтинска и Таганрога. Общий долг этих организаций перед «ТНС энерго Ростов-на-Дону» превышает 48 миллионов рублей, что составляет 65% от совокупной задолженности.