Долги теплоснабжающих предприятий Ростовской области превысили 74 млн рублей

Это может стать причиной срыва отопительного сезона.

Источник: Комсомольская правда

Теплоснабжающие организации Ростовской области задолжали гарантирующему поставщику электроэнергии более 74 млн рублей. При этом долг имеет каждая пятая организация, отвечающая за подачу тепла в регионе.

Это может стать причиной срыва начала отопительного сезона.

Три предприятия формируют основную часть общей задолженности — МП «Коммунальные котельные и тепловые сети», МУП «Городское хозяйство», УМП ЖКХ Кулешовского сельского поселения, которые отвечают за теплоснабжение жителей Азовского района, Новошахтинска и Таганрога. Общий долг этих организаций перед «ТНС энерго Ростов-на-Дону» превышает 48 миллионов рублей, что составляет 65% от совокупной задолженности.

Активное взаимодействие гарантирующего поставщика с руководством теплоснабжающих организаций не привело к положительным результатам. Поэтому к началу отопительного сезона, запланированного на середину октября, подача электроэнергии будет ограничена 12 неплательщикам с общим долгом 49 миллионов рублей. Среди них такие организации:

— ООО «Распределенная генерация»;

— ООО «Ростовтеплоэнерго»;

— АО «Теплокоммунэнерго»;

— МУП «Городское хозяйство»;

— МУП «Теплотехник Неклиновского района»;

— ООО УК «МАЦОТЫ»;

— МУП «НТС»;

— МУП «ЖЭУ»;

— ООО «ДТЭС»;

— УМП ЖКХ Кулешовского сельского поселения;

— ООО «Азовтеплоэнерго»;

— МУП «Теплоэнерго».

— На данный момент уже ограничена поставка ресурса компаниям:

— ООО «Жилищник», ООО «Распределенная генерация — Шахты».

— МУП «Теплотехник Неклиновского района».

«ТНС энерго Ростов-на-Дону» обращается к руководителям теплоснабжающих организаций с требованием незамедлительно погасить долги и выполнить свои обязательства. Только своевременная оплата электроэнергии обеспечит стабильное прохождение отопительного сезона и непрерывное снабжение теплом жителей региона.