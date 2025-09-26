В Волгограде возобновил работу маршрут трамвая № 5

Трамвай № 5 возобновил курсирование по маршруту «Жилгородок» — «Радомская» в связи с окончанием основного объема работ по реконструкции трамвайной линии в Центральном и Дзержинском районах. Сейчас обслуживать маршрут вышли 8 вагонов, сообщили в администрации города.