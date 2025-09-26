В Волгограде возобновил работу маршрут трамвая № 5

Трамвай № 5 возобновил курсирование по маршруту «Жилгородок» — «Радомская» в связи с окончанием основного объема работ по реконструкции трамвайной линии в Центральном и Дзержинском районах. Сейчас обслуживать маршрут вышли 8 вагонов, сообщили в администрации города.
Как только подойдут к концу работы по переоборудованию двух тяговых подстанций, начнется движение и по остальным маршрутам.
Напомним, ранее возобновили движение трамваи № 1, № 2, № 4 и № 10.
В Волгоградской области продолжаются комплексные работы по модернизации транспортной инфраструктуры. В частности, в городе-герое реализуется поэтапная реконструкция трамвайной линии. Особое внимание уделено обновлению контактной сети и сопутствующей инфраструктуры.
В целом в работе по обновлению общественного транспорта используются возможности нацпроектов, региональных программ развития, механизмов инфраструктурных бюджетных и специальных казначейских кредитов, а также ресурсы федеральных лизинговых программ.