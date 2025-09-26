В Новосибирской области отремонтировали мост через реку Вьюну

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» провели на мосту через реку Вьюну в Колыванском районе Новосибирской области. Об этом сообщили в администрации главы и правительства региона.
Мост расположен в селе Вьюны. Он является частью автодороги Новосибирск — Колывань — Томск. Эта трасса опорная на уровне региона. Также она обеспечивает транспортную связь между соседними регионами.
На мосту отремонтировали опоры, заменили балки пролетного строения, укрепили конусы насыпи и наладили систему водоотведения. На завершающем этапе специалисты обустроили проезжую часть.
«На всех этапах реализации национального проекта “Инфраструктура для жизни” привлекается независимый строительный контроль. Это позволяет повысить прозрачность проведения работ и своевременно предотвращать нарушения на объектах», — подчеркнул начальник управления дорожного комплекса Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Иван Павлов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.